Criptomoedas: Bitcoin recua, com cautela entre investidores, que buscam novos catalisadores

O Bitcoin operou em baixa nesta sessão, em um cenário com o setor cripto olhando para o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETF) vinculados ao Ether como um potencial catalisador. Com valores abaixo dos recordes alcançados em março, há cautela por parte dos investidores que visam novos impulsos para uma onda de compras.

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin recuava 2,12%, a US$ 62.066,26, enquanto o ethereum caia 1,59%, a US$ 3.422,81, segundo a Binance.

"Compradores cautelosos podem preferir esperar pela confirmação com o preço subindo acima de US$ 72-73 mil - a área central dos últimos quatro meses - o que seria a confirmação do início de uma nova onda impulsiva de crescimento", avalia Alex Kuptsikevich, analista na FXPro.

Em balanço sobre o primeiro semestre deste ano, Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, observa uma grande consolidação do mercado. "Não à toa, 6,8% da população global já têm criptomoedas. Esse porcentual representa 562 milhões de pessoas. No Brasil, os dados são ainda mais interessantes. Atualmente, 17.40% dos brasileiros já têm criptomoedas. Isso nos coloca na 7ª posição no ranking entre os países com maior taxa de propriedade de criptomoedas em 2024", aponta, citando estatísticas do Triple-A. "Segundo dados do CoinMarketCap, no primeiro semestre de 2024, o volume total de negociações ultrapassou os 5 trilhões de dólares. Esse número é significativamente maior em comparação ao mesmo período de 2023, que registrou pouco mais de 3 trilhões de negociações no primeiro semestre daquele ano", afirma.

Segundo a Bloomberg, a Robinhood está considerando oferecer futuros de criptomoedas nos EUA e na Europa nos próximos meses. Assim que a aquisição da Bitstamp por US$ 200 milhões for concluída no próximo ano, a Robinhood espera usar as licenças da exchange de criptomoedas para oferecer futuros perpétuos para Bitcoin e outros tokens na Europa, de acordo com as fontes, que pediram anonimato porque os planos não foram concretizados. Ela também quer lançar futuros baseados em CME nos EUA para Bitcoin e Ether, disseram.

*Com informações Dow Jones Newswires.