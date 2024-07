Suki Waterhouse elogia paternidade de Robert Pattinson: - O pai que eu poderia ter esperado

Suki Waterhouse é a capa da Vogue britânica dessa semana e, em entrevista ao veículo, a cantora falou sobre como tem sido a vida de Robert Pattinson, seu noivo, como pai de primeira viagem. A artista elogiou a calma do ator tanto na hora do parto - o que a ajudou bastante - como na atual rotina do casal com a sua primeira filha.

- Ele estava lá comigo e, como todos os pais, ele estava muito nervoso. Mas para alguém que é uma pessoa bastante ansiosa, ele tem estado muito calmo, falou ela.

Agora, quase quatro meses depois do nascimento da bebê, Suki elogia Pattinson:

- Ele é o pai que eu poderia ter esperado. Quero dizer, um pai e sua filha? É uma história de amor de verdade, disse.

A estrela da série Daisy Jones and The Six também contou que o casal planejou engravidar:

- Nós realmente planejamos. Um dia, olhamos um para o outro e dissemos: Bem, isso é o mais pronto que vamos estar, revelou.