Key Alves rebate comentário de Márcia Fu: Querem me diminuir

Deu uma cortada! Key Alves rebateu um comentário polêmico de Márcia Fu, já que a medalhista olímpica de vôlei, de 1990, participou do programa De Frente com Blogueirinha na segunda-feira, dia 1º e, afiada, falou que a ex-BBB não seria uma jogadora de alto rendimento:

- Não é que ela joga diferente. Sendo sincera, não conheço muito a Key Alves jogando.

Key não gostou nada do que ouviu e jogou várias indiretas para ex-A Fazenda. Alves também postou um texto, respondendo as alegações de Márcia:

Só para reforçar que sou, sim, uma atleta de alto rendimento. Para quem não sabe, você se torna atleta de alto rendimento a partir do momento em que chega no profissional, e eu cheguei. Não entendo por que querem me diminuir no que sou profissional em fazer, que é jogar vôlei.

Ela ainda continua e reforça que treinou muito para isso:

Vocês podem tentar tirar isso, mas não vão, porque foram 13 anos treinando para isso. Então, falem que sou ruim, falem o que quiserem, meu contrato milionário com apenas 24 anos para a maior liga do mundo está garantido por dois anos, fora toda minha trajetória no voleibol. Entendo vocês se incomodarem, não é fácil ver a minha vida e não quererem ser igual.

Além disso, a jogadora deixa uma reflexão para a atitude e afirma:

Por fim, ninguém tem direito de rebaixar ou diminuir o trabalho de ninguém só porque é medalhista olímpica. Ótimo para quem é e boa sorte para quem sonha e tenta chegar lá. Graças a Deus, nunca precisei diminuir a luta de ninguém, ainda mais de outra atleta do seu esporte. Que doideira, né, não imaginava que ídolos faziam isso.

Key, ainda revoltada, continuou com postagens no Instagram para rebater e reafirmar sua posição no vôlei. Ela também revelou que foi contratada para jogar nos Estados Unidos, e deve começar em 2025.

Quer mais? Pois Márcia não parou por aí e também comentou sobre a saída de Eliana do SBT. Após ser perguntada por Blogueirinha se ela aceitaria ter um programa só dela como o da Eliana, Fu respondeu:

- Não é minha cara o programa dela. Eu queria um programa mais legal, igual o seu. Achava um pouquinho [chato], tenho que falar a verdade. É melhor para ela na Globo.

Eita! Márcia estava sem papas na língua mesmo, né?