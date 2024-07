Caminhão colide com muro e quase cai em rio em Santo André

Um caminhão perdeu o freio, colidiu com uma mureta e ficou pendurado, quase caindo em um rio, na manhã desta terça-feira (2), na Rua Solimões, na Vila Cecília Maria, em Santo André.

A remoção precisou ser feita utilizando uma retroescavadeira e um caminhão munck (que possui uma espécie de guindaste).

O motorista do veículo, Merisvaldo Ramos de Lisboa, 58, afirmou que o caminhão estava regular e que foi surpreendido com o problema mecânico.

“Meu caminhão está em ordem, com pneus novos. O que aconteceu foi um acidente. Mas hoje, quando liguei o caminhão, ele já desceu (a rua) muito rápido. Fiquei com medo de tombar e minha opção foi esse muro. Pensei, seja o que Deus quiser. Bati no muro para não bater nas casas. Graças a Deus, estou bem”, disse o motorista, que afirmou ainda que o acidente aconteceu por volta das 5h30.

Às 13h30, a remoção do veículo foi concluída.

De acordo com a Defesa Civil de Santo André, o Departamento de Manutenção e Obras vai realizar a reconstrução do muro. A área foi isolada por precaução.