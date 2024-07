Testemunho. A Santo André de cada um. Histórias construídas. Lembranças que ficaram. Passagens buscadas na memória...

“Se for sobre a conquista do título brasileiro pelo Santo André eu estava neste dia em Brusque (SC) num encontro Nacional da Brusinox (indústria), e no hotel lotado era o único andreense”.

Cláudio Barberini Camargo, em mensagem enviada à Memória a propósito da série sobre a conquista do Ramalhão em 2004, campeão do Brasil.

Holando Lacorte escreveu “Memórias de um Andreense” (Editora Soma, 1985); Waldomiro de Sá é autor de “A minha história de Santo André” (Fabricando Ideias, 2003).

Lacorte cita Cora Coralina: “Alguém deve escrever e assinar os autos do passado antes que o tempo passe tudo a raso”.

Waldomiro de Sá deixa um recado inicial: “Esta é a minha história de Santo André. Não tem nada inventado. Muito do que aqui está escrito já é do conhecimento geral, mas também há muita coisa que ainda não tinha sido escrita”.

Há outros cidadãos (as) de Santo André e Grande ABC que também deixaram seus testemunhos em forma de livro. A obra de Octaviano Gaiarsa, que contempla aspectos históricos de Santo André e região, também reflete muitos dos seus pontos de vista pessoais, são seus testemunhos de como viu episódios da sua cidade.

Claudio Barberini Camargo segue esta trilha na edição apresentada pela Coopacesso, a jovem editora andreense. Sucesso é o que desejamos ao novo autor, que antes da edição concedeu excelente entrevista ao programa “Memória” do DGABC-TV.

São contribuições à memória da cidade. As gerações mais antigas relembram passagens e outros assuntos correlatos; as novas gerações redescobrem cenários muitas vezes perdidos no tempo.

Nesta época das tais plataformas digitais, Claudio Barberini Camargo vem se juntar àqueles que acreditam que seus relatos são importantes. E o são. Em especial quando despertam o sentido de formação da cidadania.

TRECHO – Falei da Rua Gamboa de infância simples, mas inesquecível; falei da nossa juventude que, acreditem, começava aos 14 anos.

Acredito que nosso destino e vida são consequência de uma somatória de atos, dos amigos que conquistamos, dos sonhos que tivemos, mas, mais do que tudo, dos acertos e escolhas que fizemos.

Crédito da foto 1 – Divulgação

Crédito da foto 2 – Álbum familiar

Crédito da foto 3 – Projeto Memória

NASCE UM LIVRO. No Camp Santo André Piero Pollone, o lançamento do livro, com histórias familiares do bairro Paraíso contadas em primeira mão no DGABC-TV: subsídios à história andreense

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 3 de julho de 1994 – Edição 8742

ESPORTES – GM tornava-se campeã da 1ª olímpiada entre empresas, promoção de A Esportiva e Diário. Alcan ficou em segundo lugar, Nakata em terceiro e Brasinca em quarto. No total, 500 atletas-funcionários participaram.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário da Ibitinga e Tanabi.

No Mato Grosso: Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Juruena, Matupá, Nova Mutum, Porto Espiridião, São José do Povo e Tapurah.

E mais: Alto Bela Vista e Paial (SC), Curralinho (PA), Iracema do Oeste (PR), Paranaíba (MS), Parecis (RO), Piripiri (PI), Taquari (RS) e Uruaçu (GO).

HOJE

Dia do Operador de Telemarketing

Santo André de Creta

4 de julho

Bispo, teólogo (Damasco, Síria, 650 – Grécia, 740.

Ilustração – Afresco russo; Wikipédia (divulgação)