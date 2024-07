Obituário - 3 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Ruth Galvão da Silva, 94. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Teresa Cortês da Silva, 89. Natural de Itapevi (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Rosa de Moura, 87. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Diva dos Santos Gonsaga, 85. Natural Itaporanga D’Ajuda (Sergipe). Residia no bairro Pequeno Coração, em Itaquaquecetuba (SP). Dia 28, em Santo André. Morada da Paz, em Itaporanga D’Ajuda.

Ovídio Cervilieri Junior, 85. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida de Souza Silva, 73. Natural de Abatiá (PR). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo.

Jane Maria Gil Noya, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival Donizeti Perine, 66. Natural de Dourado (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Memorial Planalto.

Ivanildo Luiz da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noé Carlos de Oliveira, 64. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito do Carmo, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Renato, em São Paulo, Capita. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Azemar Ferreira Canguçu, 57. Natural de Rio do Prado (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pedreiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Nilson Rodrigues, 56. Natural de Canto do Buriti (PI). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Autônomo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Rodrigues Vieira, 52. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Segurança particular. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Regina Iolanda Benedito, 50. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Otília Nascimento Fernandes de Moraes, 103. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Carlos Roberto Ribeiro, 68. Natural de São Caetano. Residia em Peruíbe (SP). Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Ormezinda Augusta de Oliveira, 92. Residia no bairro Taboão. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ovídio Marques, 78. Natural de Santo Antonio do Amparo (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

José Sidônio da Silva, 73. Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Pereira dos Santos, 64. Natural de Oliveira dos Brejinhos (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Alexandro Roberto da Silva, 50. Natural de Irecê (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Ericson Ruan Araújo, 27. Residia no Jardim Nélia, em São Paulo. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

José Afonso Mendes Moura, 27. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério São João Batista, em Caratinga (MG).

MAUÁ

Ana Ruiz Marchiori, 89. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Argemiro Macedo, 75. Natural de Rinópolis (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Lourdes Ribeiro de Oliveira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 28. Memorial Planalto.