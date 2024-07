Dois meses após nascimento, Nadja Haddad fala sobre experiência de segurar o filho no colo pela primeira vez

Momento emocionante! Através das redes sociais, na última segunda-feira, dia 1º, Nadja Haddad revelou que conseguiu segurar o filho no colo pela primeira vez. O pequeno José, fruto do relacionamento dela com Danilo Joan, nasceu prematuro, dois meses atrás, e está na UTI desde então.

Nesse tempo, o pequeno só podia ser segurado pelos papais em uma posição conhecida como canguru, ou seja, apoiado no peito. No entanto, após o ganho de peso, os médicos liberaram o colinho:

- Estou muito, muito feliz. O José está ganhando cada vez mais peso, o que faz que tudo fique mais fácil dentro dos parâmetros normais. Ele já está com 1,700 kg, ele ganhou 40 gramas de ontem para hoje, o que fez com que ele viesse para o meu colinho, começou Nadja, através dos Stories.

E continua:

- Agora, não é mais canguru, é colo. A sensação, que para a maior parte dos pais é tão comum, tive hoje pela primeira vez oficialmente, de ter o meu filho aqui e ficar olhando para a carinha dele, para os olhos dele. Que emoção, tudo dando certo.

Nadja teve gêmeos, Antonio e José. No entanto, Antonio não sobreviveu e José precisou se recuperar na UTI.

Que ele se recupere logo, não é?