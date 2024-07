Claudia Raia anuncia saída da TV Globo após 40 anos: Decidimos abrir nosso relacionamento

Ultimamente, muitos atores e jornalistas de sucesso estão deixando a TV Globo. Na última segunda-feira, dia 1, foi a vez de Claudia Raia anunciar o fim de seu contrato fixo com a emissora.

Após 40 anos de história, ela gravou um vídeo falando sobre sua trajetória e mostrando os melhores momentos de seus personagens. Ao narrar o vídeo, ela disse:

Quantas vidas cabem em 40 anos? Fui muitas: mocinha, vilã, amei, fui amada, odiei, fui odiada, viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco. Sendo tudo isso, me tornei a amiga, a irmã, a tia, me tornei íntima de milhares. Tudo isso, pela tela da TV Globo. Neste ano, nas nossas bodas de esmeralda, decidimos abrir nosso relacionamento. Vou viver outras histórias, sempre sabendo que na TV Globo eu tenho uma casa. É o lugar onde aprendi tudo de teledramaturgia. Onde fiz amigos, uma vida inteira. Ganhei filhos que a teledramaturgia me deu, uma família que segue ao meu lado até hoje. Onde fui tão feliz.

E continua:

O mundo mudou, o mercado mudou, mas eu entendo isso completamente, como alguém que ama mudanças e novidades. Eu estou muito animada pelo que vem nesse novo momento e caminho. Não é um adeus, é até logo. Daqui a pouco eu estou de volta às telas da TV Globo para contar novas histórias. Obrigada por tanto, TV Globo.

Fim de uma era, não é?