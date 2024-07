Jamie Foxx abre coração com fãs sobre época em que ficou hospitalizado: - Não me lembro de nada

Jamie Foxx teria sido visto abrindo o coração com fãs sobre a época em que ficou hospitalizado em 2023 devido a uma emergência médica não especificada. O ator foi filmado enquanto estava batendo um papo com admiradores em Phoenix, nos Estados Unidos.

O artista, que acabou sendo internado na época em que estava no meio das gravações do filme Back in Action com Cameron Diaz, revela que tudo começou com uma forte dor de cabeça que o fez medir remédio.

- Senti uma dor de cabeça, pedi um remédio para meu amigo, fiquei fora por 20 dias e não me lembro de nada.

Na conversa, Jamie também conta que foi levado ao seu primeiro médico por sua irmã e filha. Ao ir em em consultas, um profissional de saúde teria dito algo muito marcante.

- O próximo médico disse: [Há] algo acontecendo lá em cima [enquanto apontava para sua cabeça].

Porém, logo em seguida, o famoso disse rindo:

- Não vou dizer diante das câmeras.