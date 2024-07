Não temos trajetória predeterminada para taxas de juros, diz Guindos, do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que a instituição não tem uma trajetória predeterminada para os juros da zona do euro, diante das incertezas que o bloco atravessa. Em entrevista à CNBC, transmitida nesta terça-feira, 2, Guindos reiterou que as decisões de política monetária seguem dependendo da evolução dos dados e serão tomadas a cada reunião do BCE.

Guindos disse também que o BCE está confiante de que a inflação da zona do euro voltará à meta oficial de 2%, mas ressaltou que é necessário ser "muito prudente" no curto prazo, uma vez que os preços deverão ter "alta e baixas" até o fim do ano. "Acreditamos que os próximos meses não serão fáceis (para a inflação), será um caminho acidentado", afirmou. Guindos previu ainda que a economia da zona do euro terá desempenho mais forte no segundo semestre do ano do que no primeiro.