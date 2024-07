Boulos e Nunes estão empatados na corrida pela Prefeitura de SP, diz Real Time Big Data

Segundo nova pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, dia 1º, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB), estão empatados na corrida pelo comando da Prefeitura de São Paulo com 29% cada.

A margem de erro da pesquisa é de três porcentuais. Distante deles, também estão empatados tecnicamente outros três candidatos. O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 14%, o apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) possui 9% e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) pontua com 8%.

A economista Marina Helena (Novo) é a preferida de 1% dos eleitores paulistanos. Os pré-candidatos Altino Prazeres (PSTU), Fernando Fantauzzi (DC), Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO) não pontuaram.

A Real Time Big Data realizou entrevistas com 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 28 de junho e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06703/2024.

Nas entrevistas com os eleitores paulistanos, também foi considerado outro cenário, que inclui o deputado federal Kim Kataguiri (União). A sigla de Kataguiri fechou acordo para apoiar Nunes e o pré-candidato busca reverter a decisão em convenção partidária.

Nesta hipótese, onde o deputado federal consegue manter a sua candidatura pelo União Brasil, Boulos aparece com 29% e Nunes tem 28%. O influenciador Pablo Marçal tem 12% sendo seguido por Datena, com 8%; Tabata, com 7%; e Kataguiri, com 5%. A economista Marina Helena pontua novamente com 1%.

Na pesquisa espontânea - onde o entrevistado responde o nome preferido sem ter contato com a lista de pré-candidatos - Boulos é lembrado por 12% dos eleitores e Nunes por 11%. Marçal e Datena foram citados por 5% dos paulistanos. Outros 4% declararam apoio à deputada Tabata Amaral, enquanto 1% declararam preferência em Kataguiri.

Nunes tem vantagem sobre Boulos em eventual 2º turno

A pesquisa do Real Time Big Data também atestou que o prefeito paulistano tem vantagem sobre Boulos em um eventual segundo turno. Em um eventual confronto entre os dois, Nunes é preferido por 46%, enquanto 39% optam pelo deputado do PSOL.

Outros cenários favoráveis para Nunes seriam em confrontos contra Pablo Marçal e Datena. Na primeira hipótese, o prefeito tem 42% enquanto o influenciador é escolhido por 27% dos eleitores paulistanos. Na segunda, o emedebista surge com 44% contra 37% do apresentador de televisão.

Um empate técnico foi atestado em um segundo turno entre Nunes e a deputada Tabata Amaral. O prefeito seria escolhido por 43% enquanto 42% optariam pela parlamentar do PSB.

Boulos, por sua vez, se sai melhor em um cenário de segundo turno contra Marçal. Segundo o Real Time Big Data, 40% escolheriam o deputado enquanto 33% votariam no coach.

O deputado do PSOL aparece empatado tecnicamente em hipotéticos embates com Datena e Tabata. Enquanto o deputado seria escolhido por 40%, o apresentador é o preferido de 38% dos paulistanos. No segundo cenário, Boulos tem 40% e Tabata aparece com 44%.