Lula agradece Marcelo por homenagem a neto

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), preparava-se para ir à solenidade de inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, na Vila Nova Mauá, no sábado, quando seu celular tocou. Do outro lado da linha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe da Nação ligou para dizer ao mauaense que estava emocionado com a homenagem da cidade ao neto, que dá nome ao colégio. “Você fala para os companheiros que eu te liguei. Agradeça a todo pessoal da Educação que resolveu homenagear o Arthur, tá?” Marcelo aproveitou o contato para agradecer as verbas enviadas pela União: “Está vindo bastante coisa”. Arthur morreu em 1º de março de 2019, no Hospital Bartira, em Santo André, aos 7 anos, por infecção generalizada. Na oportunidade, Lula estava preso em Curitiba, capital paranaense, mas obteve autorização da Justiça para acompanhar o velório e a cremação do netinho, em São Bernardo.

BASTIDORES

Resiliência

O auditório da subsede de Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ficou lotado na tarde de sábado para o lançamento da pré-candidatura da vereadora Lilian Cabrera (PT) à reeleição. Única mulher eleita para o Legislativo diademense em 2020, Lilian é um exemplo de resiliência e luta pela vida. Em 2021, a petista travou verdadeira batalha contra a Covid-19, permanecendo internada por mais de dois meses devido à doença, boa parte desse tempo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Também devido à doença, Lilian perdeu a mãe, Clarice, duas semanas antes de sua internação.

Ar-condicionado

Os mais de dois meses de internação por Covid-19 deixaram marcas emocionais profundas na vereadora de Diadema Lilian Cabrera (PT) – que, além de perder a mãe, Clarice, assistiu ao marido, Odair Cabrera, também parar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa da doença. A sequela psicológica é tão grande que Lilian se recusa terminantemente a conceder entrevistas de frente para a saída do ar-condicionado do plenário da Câmara, com medo de que o vento gelado possa deixá-la gripada.

Apoio 1

O Psol de São Bernardo deverá anunciar nesta quinta-feira o apoio à chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) na disputa pelo Executivo e que terá como postulante a vice o ex-prefeito William Dib (PSB). O evento, fechado para os militantes, vai ocorrer à noite no bairro Nova Petrópolis. A informação foi confirmada pelo pré-candidato a vereador de São Bernardo e presidente da federação PSOL/Rede, Dalécio Feliciano.

Apoio 2

A aliança, segundo a direção psolista, é um reflexo da busca de união entre partidos de esquerda. Em entrevista ao Diário concedida em maio, Dalécio Feliciano ressaltou que, após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a esquerda mudou. “Tem hora que a gente precisa ser maduro. Nunca antes na história da Capital, o PT abriu mão da candidatura a prefeito para indicar o vice”, disse o psolista, ao se referir à chapa que terá Guilherme Boulos (Psol) como postulante a prefeito e Marta Suplicy (PT) como vice, “Da mesma forma, em 2022, o Psol abriu mão de candidato à presidência (Boulos) para apoiar o PT (Lula, eleito no segundo turno).”

Reunião

O vereador e pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, Eduardo Leite, reunirá grupo de trabalho para discutir políticas públicas voltadas às mulheres andreenses. O encontro ocorre nesta quinta-feira, às 19h, e contará com a participação de Lúcia França, ativista e embaixadora do projeto PSB Por Elas. Leite tem realizado debates segmentados e divididos em grupos de trabalho, com o objetivo de diagnosticar as dificuldades e apresentar propostas para as diversas áreas da administração pública de Santo André, ouvindo e debatendo cada tema.