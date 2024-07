Anchieta ganhará eletroposto para carros elétricos em direção à Baixada

Os motoristas de elétricos que visitam a Baixada Santista poderão contar com um novo eletroposto no km 29 da Rodovia Anchieta. O hub de recargas, Go Eletric, ficará no trevo do Riacho Grande, facilitando o acesso de quem sobe ou desce para o litoral, junto a um posto de combustível convencional, com comodidades para os motoristas. A inauguração está prevista para setembro.

O eletroposto é um investimento da Go Electric, empresa brasileira especializada em soluções para eletromobilidade, que conta com mais três unidades em operação e planeja abrir mais duas até agosto – a de Riacho Grande e a de Caçapava, na altura do km 130 da Via Dutra. Segundo a compania, essa última também dará um fôlego para os motoristas que percorrem o trecho Rio – São Paulo, ou circulam entre os municípios do Vale do Paraíba, Fundo do Vale, sul de Minas Gerais e litoral norte.

A empresa ainda planeja outros 15 eletropostos até o final do ano como parte de seu plano de expansão, todos em locais estratégicos para veículos de leves e de carga, carregamento ultrarrápido, com multiplicidade de conectores, uso de energia limpa e pagamento via aplicativo. Também são instalados em local com o mínimo de comodidade para os clientes, como banheiros e lanchonete.

“Percebemos que a dor dos motoristas é a infraestrutura de recarga de qualidade, rápida, que permita ao condutor encarar uma viagem com tranquilidade. Um único conector em um ponto específico não atende a demanda. O que a Go Electric faz é levar a infraestrutura e dar a tranquilidade de que o motorista conseguirá concluir seu trajeto com segurança”, diz Danilo Guastapaglia, CEO da Go Electric.

De acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), os emplacamentos de veículos elétricos – especialmente os plug-in, e já alcançaram a marca de 51.296 leves eletrificados nos quatro primeiros meses do ano, um aumento de 162% sobre o mesmo período de 2023. Somente em abril, foram vendidas 15.206 unidades - crescimento de 12% em relação a março e de 217% sobre abril de 2023. No mês, o market share chegou a 7,3%. A expectativa da instituição é que alcance os 10% de participação sobre as vendas totais ainda este ano.