Catalá mantém cautela após goleada do Tigre sobre o vice-líder

A goleada por 4 a 1 fora de casa sobre o vice-líder Athletic-MG encerrou uma sequência de dois tropeços e deixou o São Bernardo FC na terceira colocação na Série C do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Para o técnico Ricardo Catalá, o resultado é fruto da evolução e maturidade do elenco.

“Ao mesmo tempo que o futebol te machuca, ele também é positivo. A cada semana temos a oportunidade de mostrar nosso valor. Este grupo tem muito mérito e crédito, perdemos poucos pontos como visitantes. Tudo isso é importante, pensando no nosso primeiro objetivo, que é a classificação para a segunda fase”, diz o treinador. Com a goleada, o time do Grande ABC está a apenas dois pontos do topo da tabela, onde se encontra o Volta Redonda-RJ, com 23.

O próximo compromisso do São Bernardo está programado para a próxima segunda-feira (8), contra o Botafogo-PB, no Estádio 1º de Maio. Para continuar na briga entre os líderes, o Tigre terá que bater um adversário que chega com uma campanha invicta até o momento – são 21 pontos, após seis vitórias e três empates.

Apesar da goleada na última partida, Catalá revela que o time precisa manter a calma. “Temos de seguir com humildade e respeito, para continuar representando da melhor forma o nosso torcedor”, conclui.