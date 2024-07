Fábrica de Cultura de Diadema abre inscrições para curso de games

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo abre nesta terça-feira (2) inscrições para o curso Fábrica de Games, focado nos jovens que têm interesse em seguir a carreira de desenvolvimento de jogos. No Grande ABC, o curso será oferecido na unidade de Diadema da Fábrica de Cultura, que fica na Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro.

De acordo com a Pasta, o curso é presencial, com duração de dois semestres. Para se inscrever, é necessário ir a qualquer uma das unidades da Fábrica de Cultura – é obrigatório ter entre 14 e 21 anos e possuir conhecimento prévio em algum segmento da área de tecnologia ou áreas relacionadas, além do interesse no universo dos games. Serão disponibilizadas 225 vagas, e o início das aulas está previsto para agosto deste ano.

“O mercado de games tem crescido muito em todo o mundo e queremos trazer essa oportunidade de formação em diversas linguagens criativas para os nossos jovens das Fábricas de Cultura”, afirmou a secretária Marília Marton, durante lançamento do programa, que aconteceu no escritório do Google, na capital paulista.

O programa é gerenciado pelas Organizações Sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional e, em paralelo ao curso de especialização em games, haverá trilhas de curta duração em especificidades técnicas envolvidas no desenvolvimento de jogos.

Cada módulo será composto por um ateliê de criação e duas trilhas de curta duração, totalizando uma carga horária de 294 horas.