Em São Caetano, ‘Kennedy Food Fest’ retorna aos finais de semana de julho

Acontece em São Caetano, nos finais de semana que antecedem as festividades de aniversário do município (fundado em 28 de julho de 1877), o "Kennedy Food Fest". O lazer ao ar livre reunirá artísticas e food trucks na Praça dos Imigrantes (Av. Presidente Kennedy com Rua Benito Campoi, Bairro Olímpico).

Na edição especial do festival, em comemoração aos 147 anos de São Caetano, acontecerá nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de julho, sempre das 11h às 20h.

Segundo a Prefeitura da cidade, o evento de aniversário da cidade, que tradicionalmente é realizado em conjunto com a Exposição Anual de Carros Antigos, será nos dias 26, 27 e 28 de julho, no Espaço Verde Chico Mendes.