Instituição Nosso Lar recebe visita da Cia dos Tortos com espetáculo para a terceira idade

A Cia dos Tortos (@ciadostortos) está realizando uma temporada de apresentações gratuitas e com tradução em LIBRAS do espetáculo “Quem Não Tem Lona Pede Carona”, que é voltado para o público da terceira idade, mas propõe um encontro sensível entre diferentes gerações.

No dia 02 de julho de 2024 (terça-feira), às 15h, o grupo se apresenta na Instituição Assistencial Nosso Lar, que fica na Rua Francisco Ferreira, 49, Jardim Guilhermina, em Santo?André.

A temporada passará ainda pelas cidades de Mauá, Presidente Prudente, Mirandópolis e São Bernardo do Campo, contratando profissionais de cada uma dessas regiões para executar diversas funções dentro do projeto, visando fortalecer o cenário cultural destes territórios.

"Quem Não Tem Lona Pede Carona” desafia o tempo para contar a história de dois experientes artistas de cabelos brancos, Sizu e Palhita, que viajam por suas memórias de vidas no circo, convidando a plateia, principalmente pessoas idosas, para também reviver momentos afetivos com essa arte.

Rindo das confusões e palhaçadas, eles demonstram a importância do amor e do cuidado um com o outro, mas também a sintonia e a conexão criada no passado com aquelas pessoas que os assistiam.

A peça é inspirada em memórias de artistas que construíram suas trajetórias nos circos brasileiros, como Gachola, Bagunça, Reco-Reco e Marília de Dirceu, todos atualmente com mais de 60 anos, e no documentário “Circo Paraki” (2011), com direção de Mariana Gabriel, Priscila Jácomo e Eduardo Rascov, que dá voz a figuras circenses pouco valorizadas ao longo das transformações do circo no Brasil.

“O que propomos é um olhar afetuoso para um grupo de pessoas que têm contribuições sociais e artísticas para todas as gerações, valorizando e exaltando o seu valor, contribuindo na construção de uma coletividade mais alegre, reflexiva e com mais equidade. Lembrando sempre às pessoas de que rir é um ato de união e resistência”, comenta o grupo de São Bernardo, que é formado por Paloma Natácia e Pedro Fontana, dupla formada em Artes Cênicas na Universidade Estadual de Londrina.

O projeto conta com a parceria de instituições que atuam com pessoas idosas, em cidades descentralizadas da capital. Uma maneira encontrada pelo grupo para contribuir na formação de público para a arte circense e também fortalecer a relação que a pesquisa do espetáculo tem com o resgate da memória de diversas pessoas com mais de 60 anos.

Também serão realizados 05 encontros virtuais com tradução em LIBRAS e participação de companhias parceiras, refletindo sobre essa temática. O conteúdo será disponibilizado gratuitamente nas redes sociais.

As ações fazem parte do projeto “Circo Carona visita: fortalecendo vínculo”, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal e Ministério da Cultura.