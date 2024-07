Marjorie Estiano recusa papel de Heleninha no remake de Vale Tudo; veja nomes cotados

Mais nomes! Taís Araújo e Cauã Reymond podem ser escalados para o remake da novela Vale Tudo como a heroína Raquel e o vilão César. Agora, novos atores estão sendo cotados para dar vida aos clássicos personagens na regravação; veja:

Heleninha Roitman

A atriz Bárbara Paz foi a primeira opção dos diretores para dar a vida à filha da vilã, mas a escalação de Fernanda Torres como Odete Roitman, que aceitou o convite na hora, fez com que atrizes mais novas fossem procuradas. Segundo o jornal Extra, Marjorie Estiano recusou a proposta, e Leandra Leal descobriu gravidez logo após receber o convite. Carolina Dieckmann e Grazi Massafera também fizeram testes para interpretar Heleninha.

Além disso, Alinne Moraes deixou o elenco de Mania de Você e rumores surgiram de que ela viveria a personagem na nova versão da novela. Será? Quem você acha que leva?

Odete Roitman

Segundo informações do F5, o primeiro nome pensado para assumir a vilã da história foi o de Natália do Vale. Além dela, nomes como Malu Galli e Deborah Bloch também estão sendo cotados. No entanto, jornal Extra informou que a escalação inicial para o papel da megera é a atriz Fernanda Torres, que aceitou o convite de imediato.

Maria de Fátima

Bella Campo e Giulia Bascacio estão passando por testes para interpretá-la. Façam suas apostas!

O que disse o autor original de Vale Tudo

Além disso, o autor original da novela, Aguinaldo Silva, falou ao colunista Ricky Hiraoka sobre o remake e disse ser contra a ideia:

Eu sou contra remakes. A novela existe naquele momento, depende do autor, do elenco, da disposição do público para que tudo dê certo. Todos os remakes foram sempre menos interessantes que os originais. As pessoas que veem novelas vão ver uma Odete Roitman que não é Odete Roitman. Quem vai fazer Odete?

Ele ainda completa, sem papas na língua, que pediria demissão se tivesse que escalar o novo elenco:

Eu te confesso que se tivesse que escalar o elenco desse remake, pediria demissão. As pessoas vão assistir ao remake de Vale Tudo e vão dizer que gostam mais da original. Eu não me atreveria por uma questão de respeito.

Vale lembrar que o lançamento da nova versão está previsto para 2025 e tem como direção a Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe. E aí, gostou da ideia do remake?