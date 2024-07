Sinner avança em Wimbledon e faz duelo italiano na 2ª rodada; Gauff passa bem por compatriota

Fazendo temporada irretocável, avançando ao menos até as quartas de final de todos os torneios que disputou, Jannik Sinner terá um grande teste em seu melhor ano da carreira logo na segunda rodada de Wimbledon. O líder do ranking estreou com boa vitória diante do alemão Yannick Hanfmann nesta segunda-feira e agora terá o compatriota Matteo Berrettini, de golpes potentes e que já foi 5º do mundo, pela frente na quarta.

O duelo da segunda rodada colocará frente a frente o primeiro italiano a liderar o ranking de simples contra o único do país a chegar à decisão em Wimbledon - Berrettini perdeu na final de 2021 para o sérvio Novak Djokovic.

Assim que fechou a partida diante de Hanfmann, parciais de 6/4, 6/3, 3/6 e 6/3, o líder do ranking admitiu que precisa melhorar seu nível na grama sagrada de Londres se não quiser se despedir precocemente.

"Hoje foi complicado, ele (Hanfmann) me pressionou muito, mas espero elevar meu nível", disse Sinner, ao Sky Sports. "Contra Matteo vai ser duro, ele já chegou à final aqui e sabe jogar na grama. Mas cada partida será um desafio."

Outro cabeça de chave que estreou bem foi o americano Tommy Paul, 12º favorito, algoz do espanhol Pedro Martínez, parciais 6/2, 6/1, 4/6 e 6/3. O também italiano Lorenzo Sonego surpreendeu o argentino Mariano Navone, 31º favorito, com vitória em sets corridas, por 6/4, 7/6 (7/2) e 6/4.

COCO GAUFF AVANÇA FÁCIL

Na chave feminina, a segunda favorita, a americana Coco Gauff, não teve problemas diante da compatriota Caroline Dolehide, ganhando por 6/1 e 6/2. Outra tenista dos Estados unidos a arrasar na estreia foi Emma Navarro, com 6/0 e 6/2 sobre a chinesa Wang Qiang.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, única representante do País em simples feminino, estreia nesta terça-feira, diante da polonesa Magdalena Frech. Luisa Stefani joga a partir de quarta-feira na chave de duplas, ao Aldo da holandesa Demi Schuurs.