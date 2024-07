Entenda toda a treta de Arthur Aguiar e Maira Cardi sobre a educação da filha

Mais uma polêmica para a conta... No último domingo, dia 30, um vídeo da filha de Maira Cardi e Arthur Aguiar viralizou. A situação envolvia um funcionário da casa do ator e a criança, que disse que o celular do cozinheiro era de pobre. A partir disso, as trocas de farpas entre os famosos começou a rolar. A ex-BBB afirmou ao Portal Leo Dias que não controla Sophia quando ela está na casa do pai:

Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito, inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas, infelizmente, ela nem sempre volta de lá como foi. Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e, quando descumpridas ? o que é muito raro ?, a correção é imediata.

Sem levar desaforo para casa, Arthur rebateu a ex, por meio das redes sociais:

De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta bem diferente para a casa da mãe dela. Quando ela chega aqui, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava. Estou há muito tempo calado e está difícil ficar calado.

Continuando seu posicionamento, Aguiar revelou que não acredita que a fala da fala da filha não foi aprendida na casa dele e de Jheny:

Ela nunca falou isso na minha casa e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso. Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra. Foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não.

A situação da polêmica ter sido levantada por Maira por meio de suas redes sociais, foi algo que não deixou o ator feliz:

Não recebi mensagem no meu celular procurando saber o que tinha acontecido e querendo saber o que houve. É óbvio que não recebi, porque é muito melhor jogar na internet, faz mais sentido morrer na internet. Nunca vou entender por que as coisas não são resolvidas no privado, tem que ser na internet. Vou morrer e não vou entender.

Após o burburinho pelo vídeo, Maíra Cardi se posicionou e reclamou da situação:

Bom, muito chato tudo isso, vocês não tem ideia do que passamos no secreto! Eu posso falar o que for da minha vida, mas não mexa com os meus! Meu filho e minha filha são meus tesouros e vou guardá-los até o fim!

Continuando, a influenciadora revelou que não esperava lidar com essa polêmica:

Estou devastada, sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai, mostramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite! Entendo que cada um tem sua vida, sua roda, seus costumes e amigos, mas expor dessa forma ultrapassou realmente o limite permitido, e ainda mais incentivando as pessoas a julgarem como uma criança de cinco anos deveria se comportar!

As críticas de Aguiar sobre ele não falar de dinheiro em casa foram outros pontos rebatidos por Maíra:

Dizendo que essa fala, com certeza, [a filha] aprendeu aqui afinal meu marido [o influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico] fala de dinheiro e ele ?nem liga para dinheiro?. Não liga? Que tal devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso! Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com seu BBB do que você ganhou lá! Todos sabem o tamanho da ?sua? equipe e o trabalho que fiz para limpar sua pele aqui fora e fazer você ganhar!

Além disso, a influenciadora contou que sustentava Arthur quando estavam juntos, gastando para fazer as músicas dele:

Fora as suas músicas caras e ruins que também me custaram uma boa grana, para divulgar, colocar mais playlist e tudo mais! Sem contar a sua marca de roupa que quando você saiu estava prontinha, e outras coisas que posso listar aqui, o próprio custo da sua filha, e você diz não tem como pagar tudo, mas vive comprando roupas de marca como sempre fez.

Em meio à toda essa briga entre o ex-casal, Jheny Santucci, atual de Arthur também alfinetou Cardi, por meio de um comentário:

Ela chama o padrasto de pai (por livre e espontânea pressão) porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora, a atitude feia é culpa do pai que ela tanto fala que é ausente? Jejum da internet urgente!

Disse ela relembrando o tempo que a influenciadora ficou sem comer, apenas bebendo água.