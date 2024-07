Volante admite falhas do Guarani em dérbi na Série B e garante: 'Vamos melhorar'

Com empate por 1 a 1 no dérbi com a Ponte Preta no domingo, o Guarani chegou ao nono jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Matheus Bueno, que deu a assistência para Luan Dias, admitiu recuo do time após o gol e garantiu que o elenco corrigirá alguns fatores para reagir.

"Depois que fizemos o primeiro gol recuamos. O professor falou para não fazermos isso. Levamos um gol em bola parada por circunstâncias do jogo. Treinamos bem essa jogada. Agora vamos treinar para melhorar", garantiu o atleta.

Nas últimas nove partidas, o Guarani acumulou três empates e seis derrotas. A última vitória, a única na Série B, foi em 11 de maio, quando fez 2 a 0 no Botafogo-SP no Brinco de Ouro. Com isso, aparece na lanterna (20º) com apenas seis pontos.

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o Guarani entra em campo no próximo domingo, às 18h30, diante do Sport. A partida, válida pela 14ª rodada, será realizada novamente em casa, no Brinco de Ouro.