Morena em Renascer, Ana Cecília Costa fala sobre companheira de quatro anos: Sou discreta

Se você acompanha Renascer, a novela das nove da TV Globo, deve estar acostumado a ver Ana Cecília Costa na pele de Morena. No entanto, apesar de levar uma vida pública, a atriz tenta ao máximo manter seus relacionamentos privados, como contou ao jornal Extra.

Atualmente, ela vive um namoro de quatro anos com a professora universitária Luciana Lyra, que divide seu amor pela arte:

- Cada relação tem suas regras, mas para mim é muito bom estar com alguém como a Luciana, que é atriz, professora, intelectual, sensível... Tem diálogo artístico comigo... Isso torna as coisas mais integradas. Minha parceira é uma interlocutora, posso trocar ideias com ela.

Durante o bate-papo, Ana ainda explicou os motivos que a levaram a deixar seu relacionamento mais discreto:

- Não é apenas por me relacionar com uma mulher, mas sou discreta de uma maneira geral. Quanto mais as pessoas sabem da vida pessoal de uma atriz, menos veem as personagens. A gente vai ficando na frente das histórias que está contando.