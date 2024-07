Arthur Aguiar e Maíra Cardi se pronunciam após filha dizer que celular de cozinheiro é de pobre

Um vídeo em que a filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi fazia comentários sobre o celular do cozinheiro que trabalha na casa do pai viralizou na web e causou a maior polêmica. Diante disso, o ator e a influenciadora acabaram se pronunciando sobre o assunto e revelaram que não concordam com a atitude de Sophia, de cinco anos de idade.

No registro, Cleiton Martins mostrava a refeição que havia preparado pela pequena, que, ao perceber que estava sendo gravada, dispara:

- Seu celular está ruim. Celular de pobre. devia ser mais bonito. Igual esse [mostra um iPhone] lilás.

- Me dá um de presente, estou precisando, responde ele.

Arthur surgiu nos Stories do Instagram para dizer que não estava presente no momento, mas conversou com a filha e explicou a problemática de suas falas após tomar conhecimento do ocorrido.

- Está rolando o vídeo da Sophia, no qual ela tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins que trabalha aqui em casa. Primeiro, vou pedir desculpas para quem se sentiu ofendido. É até chover no molhado falar que não concordo com esse tipo de atitude. Não estava presente na hora do vídeo. Se tivesse visto, teria falado na hora. Independente se foi gravado ou não, eu não estava na hora. Imediatamente, quando fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, sentei para conversar com ela, expliquei tudo para ela.

O famoso frisou que Sophia estava errada e novamente pediu desculpas a quem tenha se ofendido, mas condenou a chuva de críticas que a pequena está recebendo nas redes sociais.

- Ela é uma criança de cinco anos. Isso não diminui o erro dela, ela está errada e a gente tem que consertar, mas crucificar a menina e falar um monte de besteira é passar muito do ponto. Está errado, tem que consertar, peço desculpas para quem se sentiu ofendido, mas ela é uma criança. O que a gente tem que fazer agora é consertar o que ela falou. Outro ponto de reflexão: ela só falou isso porque ouviu alguém falando, reproduziu o que alguém falou. Ela não iria tirar isso da cabeça dela. Nãotem necessidade desse hate inteiro em cima, parece que ela cometeu um crime. Ela é uma criança, ela errou, já foi conversado come ela sobre isso, já foi explicado e é isso.

E finalizou:

- Para você que está cobrando a educação da minha filha, volto a dizer: ela está errada, sim, mas ela tem cinco anos. Na minha opinião, é muito pior você que está indo lá comentar e não está tendo um pingo de respeito e educação. Ela é uma criança de cinco anos, você é um adulto ou uma adulta. Vale essa reflexão. Ela está errada, mas não te dá o direito de ir lá escrever um monte de bobagens, de faltar com respeito, de não ter educação. Isso aqui não é uma justificativa para amenizar, é só para deixar uma reflexão.

Em conversa com o portal Leo Dias, Maíra Cardi também comentou o assunto e começou frisando que Cleiton é funcionário de Arthur.

- Nós temos cozinheiras mulheres aqui em casa (?) o que acontece lá não diz respeito a nós aqui em casa.

Em seguida, repudiou a atitude da filha e disse que a deixaria de castigo caso ela a polêmica tivesse acontecido em sua casa ve revelou que às vezes Sophia volta diferente da residência do pai.

- Inclusive, nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas infelizmente ela nem sempre volta de lá como foi. Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas ? o que é muito raro ? a correção é imediata. [...] Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele infelizmente não posso barrar!