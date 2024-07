Diadema afasta inspetor-chefe da GCM após acusação de importunação sexual

A Prefeitura de Diadema afastou o inspetor-chefe de sua GCM (Guarda Civil Municipal), Claudio Pereira da Silva, após uma denúncia de importunação sexual e de assédio sexual feita por uma das guardas do município.

Segundo boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Diadema na última quinta-feira (27), uma GCM afirma ter sido assediada em local de trabalho.

O documento que registra o depoimento afirma que a guarda municipal alega que estava “na sala central de operações, quando o investigado, que é inspetor e guarda municipal, entrou na sala e por trás colocou as mãos no ombro da vítima e passou a beijar seu pescoço”.

Ainda de acordo com o boletim, a vítima “disse que ocorreram outras vezes e com outras colegas também de lá”. O registro do depoimento da vítima prossegue afirmando “que ele costuma fazer isso com outras colegas de trabalho, mas como é inspetor, elas ficam com receio de denunciá-lo e se calam”.

No domingo (30), a Prefeitura de Diadema publicou uma nota oficial em seu site em que declara que “repudia veementemente qualquer forma de assédio e trata com seriedade todas as denúncias recebidas”.

De acordo com a declaração oficial da Prefeitura, o inspetor-chefe da GCM foi afastado de suas funções ao menos temporariamente.

“Ao tomar conhecimento da denúncia, todas as providências foram imediatamente tomadas, incluindo a notificação ao inspetor de que ele está sendo retirado de suas atribuições enquanto a investigação é conduzida. Uma investigação interna também será realizada pela corregedoria da GCM, após ser oficializada pelo gabinete e pelo comando”, prossegue a nota.

Sobre a guarda municipal que fez a denúncia, o Prefeitura de Diadema afirma que também já tomou medidas protetivas. “A servidora encontra-se afastada e será oferecido todo o suporte necessário, para garantir sua segurança e bem-estar”, diz o texto.

“Reafirmamos nosso compromisso com a integridade, segurança e respeito a todos os nossos servidores e cidadãos e seguimos trabalhando para manter um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. Desde 2021, a Prefeitura de Diadema promove o Programa Patrulha Maria da Penha, uma iniciativa da Guarda Civil Municipal para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando nosso compromisso com a proteção e apoio a todas as vítimas de violência”, finaliza o comunicado.

Questionado pelo Diário por mais informações, o Paço respondeu que “em atendimento à sua solicitação, a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Diadema informa que não há autorização para repassar as informações solicitadas, já que a apuração está sob sigilo”.