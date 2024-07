Soleil Moon Frye homenageia ex-namorado após sua morte e viraliza

Lembra de Soleil Moon Frye, ex-atriz mirim da série Punky, A Levada da Breca? Pois ela voltou a ter seu nome na mídia após prestar uma homenagem a Shifty Shellshock, astro da banda Crazy Town, com quem namorou de 2021 a 2023.

Por meio de seu Instagram, a ex-atriz mirim compartilhou uma carta aberta homenageando o ex-companheiro, que faleceu no dia 24 de junho, vítima de overdose. Eles namoraram por dois anos.

Meu coração está sussurrando um milhão de eu te amo pela maneira como você amou meus filhos e eu tão incondicionalmente. Ainda posso ver seu doce rosto sorridente no ensino médio, quando você me beijou em seu túnel de amor e a maneira como você me arrebatou novamente enquanto crescíamos para me mostrar como é esse tipo de amor atemporal. Nenhuma palavra poderia expressar o amor que compartilhamos ou como estamos nos sentindo agora. É uma linguagem própria. Então, por enquanto, usarei toda a força que você me mostrou para segurar aquelas palavras que você me perguntou com sua linda voz matinal na praia enquanto me cobria de beijos. Para as pessoas que perdemos, nós as veremos novamente no futuro, certo? Acredito que sim, Seth... e quando o fizermos, o anjo tatuado mais charmoso e malvado em sapatos incompatíveis, que me ensinou como beber a vida novamente, estará lá com o maior sorriso. Verei instantaneamente sua lua em chamas recebendo sua família, amigos, fãs e entes queridos sob amorosos arcos duplos de arco-íris? Eu te amo para todo o sempre. Sua Moonfire.

Ela recebeu apoio de muitos fãs, mas alguns internautas também ficaram confusos sobre ela ter namorado o cantor:

Eita! Quando você namorou ele?, questionou um deles. Por conta disso, o nome da atriz acabou virando um dos mais comentados das redes sociais. Você sabia desse romance?