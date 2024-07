Conferência Músico a Músico contará com apresentações em Ribeirão Pires

Pela primeira vez no Brasil, o projeto Músico a Músico desembarca em Ribeirão Pires para série de palestras e workshops para interessados em música e também em outras linguagens artísticas como teatro, dança e design.

Além de palestras e workshops, a Conferência Músico a Músico, projeto internacional que aporta em Ribeirão Pires entre os dias 4 a 7 de julho, a programação também contará com apresentações do projeto musical e também em conjunto com os professores da EMARP (Escola Municipal de Artes), que ocorrerão no palco do Anfiteatro Arquimedes Ribeiro.

A abertura da Conferência está marcada para o dia 4 de julho, às 20h, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, na Rua Diamantino de Oliveira, 218, Jardim Pastoril. Neste dia, além da cerimônia de abertura, os profissionais do Músico a Músico realizarão apresentação com muita música de qualidade. Todas as exibições são gratuitas e abertas ao público.

No dia 5 de julho, também às 20h no Arquimedes Ribeiro, haverá concerto de jazz com os músicos do projeto, que reúne profissionais de diversas partes do mundo, como Estados Unidos, Europa e de outros países da América do Sul.

No sábado, dia 6 de julho, às 20h, é a vez dos professores da EMARP subirem ao palco para tocar junto dos integrantes do Músico a Músico. A apresentação deve reunir uma gama de músicas consagradas e de sons de composições próprias de ambos os profissionais.

No último dia, 7 de julho, às 19h, haverá apresentação de encerramento da Conferência Músico a Músico. O dia está marcado também para a entrega de certificados aos participantes dos workshops e palestras. Por fim, haverá exibição de atividades e de números com os conteúdos que foram aprendidos durante as formações.

Os participantes receberão certificados para os workshops que participarem.