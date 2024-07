Previsão do Tempo: Hora de guardar os casacos se aproxima

O fim de semana registrou a primeira frente fria do inverno de 2024. As temperaturas chegaram a 10º no domingo, surpreendendo a todos, já que no sábado o clima foi ameno. A segunda-feira ainda promete ficar nublada por toda a região, com máxima de 16º. Mas o sol deve voltar a brilhar a partir desta terça-feira, principalmente no período da tarde, após as manhãs com névoa. Confira a previsão:

Santo André: 23°/12°

São Bernardo: 24°/12°

São Caetano: 15°/13°

Diadema: 24°/14°

Mauá: 24°/14°

Ribeirão Pires: 23°/14°

Rio Grande da Serra: 23°/14°

Boa semana!