Virgínia Fonseca comemora audiência de Celso Portiolli após saída de Eliana

Muito apoio! Virgínia Fonseca elogiou Celso Portiolli no primeiro domingo após ele ficar no ar por mais de sete horas no programa Domingo Legal. O apresentador teve um aumento de audiência após ter substituído Eliana na grade do SBT.

A esposa de Zé Felipe usou os Stories do Instagram para parabenizar o colega de emissora, Celso Portiolli. Virgínia escreveu palavras carinhosas para o apresentador, que desde o último domingo, dia 30, comanda a programação da emissora:

Amo o Celso e fico tão feliz por ver ele tendo mais sucesso, merece muito! Que deus abençoe sempre, e adicionou emojis de coração e de palmas.

Portiolli teve um aumento de audiência de 26%, um número muito positivo após a mudança da programação do SBT. Feliz com a notícia, Celso usou as redes sociais para agradecer aqueles que fizeram isso possível:

Só agradecer! Hoje foi o primeiro dia que nós fizemos o programa mais longo.