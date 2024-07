Câmaras dos sete municípios entram em recesso

As Câmaras do Grande ABC se preparam para o recesso com o término do primeiro semestre do ano. Entre as principais pautas discutidas nas sessões ordinárias que antecederam o período de pausa, seis das sete cidades – com exceção de São Caetano – aprovaram LDOs (Leis de Diretrizes Orçamentárias).

Em Santo André, os legisladores deram aval ao projeto de securitização, que permite o repasse de dívidas públicas para a iniciativa privada. Em São Caetano autorizaram o aumento de salário de prefeito, vice e secretários. Em Mauá, as contas do ex-prefeito Atila Jacomussi (União Brasil), foram rejeitadas.

As Câmaras de Santo André, Mauá e São Caetano entram oficialmente em recesso a partir de amanhã, dia em que ocorrem as sessões ordinárias, e retornam em 6 de agosto. Na quarta-feira será a vez de São Bernardo e Rio Grande da Serra, com a primeira sessão do segundo semestre de 2024 programada para ocorrer nos dois municípios em 7 de agosto.

Em Ribeirão Pires, a última sessão ocorreu dia 27 e o retorno está previsto para o dia 8 de agosto, primeira quinta-feira do mês. Diadema terá um período do recesso mais curto, com início em 18 de julho e retorno em 4 de agosto.

Algumas Câmaras podem convocar sessões extraordinárias – isto é, fora do dia prefixado –, mesmo durante o recesso, a depender da importância da pauta e dos interesses políticos.