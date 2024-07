Com Auricchio, verba da Secretaria de Governo tem aumento de 545%

A Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior (PSD), elevou em 545,48% o orçamento da Segov (Secretaria de Governo) em 2024. De acordo com a LOA (Lei Orçamentária Anual) elaborada pela gestão pessedista para este ano, a Pasta detém verba de R$ 199.946.000, ante R$ 30.975.900 que foram destinados em 2023.

O orçamento deste ano é o maior entre todos os que foram elaborados por Auricchio nestes dois últimos mandatos. Na primeira peça, de 2018, a gestão pessedista reservou R$ 7,7 milhões para a Secretaria de Governo. A quantia aumentou para o ano seguinte e foi para R$ 17,5 milhões. Em 2020, o valor sofreu uma leve queda para R$ 11,5 milhões, movimento que se repetiu na LOA de 2021, quando a Pasta teve R$ 9,9 milhões de orçamento.

O crescimento começa a aparecer em 2022, ainda com as incertezas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Para aquele ano, a gestão Auricchio disponibilizou R$ 18 milhões, quase o dobro do orçamento anterior. No ano seguinte, a quantia subiu 66% e foi para R$ 30,9 milhões, até chegar ao valor reservado para 2024.

De acordo com informações disponibilizadas no site da Prefeitura, o orçamento da Secretaria de Governo é distribuído entre a Subsecretaria de Comunicação, cuja verba disponível para este ano é de R$ 9,5 milhões; o Fundo Social de Solidariedade, com R$ 4,1 milhões orçados; o arquivo público municipal, que detém R$ 1,5 milhão; a manutenção da Pasta, com R$ 16,2 milhões; e da ReFundação Prodesa, programa de combate às enchentes, com R$ 88,5 milhões.

Chama atenção também o aumento dos gastos da Prefeitura com a manutenção da Secretaria de Governo. Os R$ 16,2 milhões reservados para este ano representam 912,5% de aumento em relação ao que foi gasto com a manutenção da Pasta em 2018, quando Auricchio disponibilizou apenas R$ 1,6 milhão para esse fim. O material disponibilizado no site da Prefeitura, no entanto, não apresenta detalhes das despesas de cada departamento. Entre todos os gastos para a manutenção da Segov, a Pasta tem R$ 5,3 milhões destinados ao que está definido como “outros serviços pessoa jurídica”, sem qualquer especificação.

Questionada sobre o orçamento da Segov, a Prefeitura não deu esclarecimentos até o fechamento desta edição. Vereadores da base de Auricchio contaram ao Diário, em anonimato, que o crescimento da verba se deve ao aumento de funcionários comissionados. Também justificaram pelo fato de a Pasta estar responsável pelo orçamento da ReFundação Prodesa, que detém, de fato, a maior porcentagem de toda a verba da Segov.

“Quando se tem aumento de funcionários, tem aumento de gasto, isso é natural. E temos funcionários competentes à frente desses cargos, não tem problema nenhum nisso”, disse um dos parlamentares.