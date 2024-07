Ivete Sangalo passa bastão do The Masked Singer Brasil para Eliana

Ivete Sangalo fez questão de fazer uma publicação nas redes sociais para parabenizar Eliana como nova apresentadora do The Masked Singer Brasil, a atração da qual ela estava no comando nas telas da TV Globo. Sem climão, a cantora passou o bastão tranquilamente para ex-SBT.

Ao compartilhar uma foto das duas, ela escreveu:

Querida, eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na tv. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte para você, pois merece demais! Um cheiro.

Além do The Masked, Eliana também estará a frente do Saia Justa, no GNT. Sobre a chegada na emissora, a apresentadora celebrou:

- Como tudo na nossa vida, vamos amadurecendo e buscando novas experiências. Vejo minha vinda para a Globo como a realização de um desejo de inovar. Estar na maior emissora do Brasil e poder viver novas experiências profissionais é um marco na minha carreira. Sinto uma mistura de felicidade, de reconhecimento e frio da barriga. E isso me motiva pessoalmente e profissionalmente.

Sucesso pra ela, não é?