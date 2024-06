Taylor Swift reage a perfomance de Simone Biles com sua música: - Assisti tantas vezes

Taylor Swift ficou impressionada com a performance de Simone Biles! Isso porque a ginasta campeã olímpica pelos Estados Unidos escolheu a música Ready For It, sucesso da cantora norte-americana, para iniciar sua apresentação nas seletivas de ginástica olímpica do país. Por isso, a loirinha parabenizou a atleta nas redes sociais.

Assisti isso tantas vezes e ainda não estou pronta. Mas ela está pronta para isso, escreveu Taylor nos comentários da publicação feita no X, antigo Twitter.

No clipe, Biles começa sua performance ao som da faixa de Swift do álbum Reputation, de 2017, e realiza o que um comentarista descreveu como o passe de queda mais difícil do mundo, o triplo-duplo, enquanto a música tocava.