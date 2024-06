Em sua 8ª Olimpíada, Rodrigo Pessoa lidera equipe brasileira de hipismo em Paris-2024

Presente nos Jogos Olímpicos desde Barcelona-1992, Rodrigo Pessoa fará parte da equipe brasileira de salto na Olimpíada de Paris-2024. Dono de uma medalha de ouro em Atenas-2004, e de dois bronzes, em Atlanta-1996 e Sydney-2000, o cavaleiro de 51 anos participará de sua oitava Olimpíada. A única ausência desde a estreia, aos 19 anos, foi nos Jogos do Rio-2016.

"Muito obrigado a todos que contribuíram para a nossa escalação para Paris-2024 pelo Brasil", agradeceu o tricampeão mundial em suas redes sociais. Pessoa montará o cavalo Major Tom.

Além de Rodrigo Pessoa, foram convocados para a equipe de saltos pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), no último sábado, Yuri Mansur, Stephan de Freitas Barcha e Pedro Veniss. Vão como reservas Luciana Diniz e Luiz Felipe de Azevedo Filho.

No Concurso Completo de Equitação (CCE) competirão Carlos Ramadam Parro, Marcio Carvalho Jorge, Rafael Mamprim Losano e Ruy Leme da Fonseca. Vinicius Albano fica de "stand-by". João Victor Marcari Oliva será o único representante no adestramento. Renderson Oliveira será o reserva.

As vagas aos Jogos de Paris-2024 foram confirmadas em 2023, com o quarto lugar da equipe de saltos na Copa das Nações, em Barcelona (ESP), além das medalhas de prata e de bronze do adestramento e do CCE, respectivamente, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

As disputas do hipismo na França acontecerão entre os dias 26 de julho e 6 de agosto no Château de Versailles.