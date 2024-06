Luísa Sonza desabafa que se considera dependente emocional da carreira: - Foi me adoencendo

Luísa Sonsa é conhecida por se entregar muito aos seus relacionamentos e, por isso, pessoas a consideram dependente emocional de seus parceiros. Mas, em entrevista ao jornal O Globo, ela desabafou que, na verdade, enxerga uma dependência emocional de sua carreira. Além disso, ela contou como tem cuidado da sua saúde mental.

Questionada pelo jornal como é estar em sua mente, Luísa disse que pensa muito. E exemplifica: quando ela está de férias, longe de São Paulo, ela continua pensando na carreira:

- É o grande amor da minha vida. Acho que é por isso que eu me jogo muito nos amores: sinto que já sou casada com a minha carreira e comigo mesma de tal maneira que não me importo em me jogar, disse.

Ela ainda contou que as pessoas afirmam que ela é dependente emocional das pessoas com quem se relaciona, no entanto, ela enxerga que, na verdade, depende emocionalmente de sua carreira:

- Isso foi me adoecendo, porque, para cuidar da Luísa Sonza, cantora, preciso cuidar de mim antes, falou.

Luísa continua tomando remédios para cuidar de sua depressão, tudo com acompanhamento psiquiátrico, claro. Ela ainda revelou que hoje não toma tantas medicações quanto já precisou um dia e se gratifica:

- Faço terapia, nunca estive tão tranquila, concluiu.