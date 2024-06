Vai fazer frio em São Paulo até quando? Confira a previsão

O domingo, 30, será gelado em São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, o sol pode até aparecer entre muitas nuvens, porém os ventos gelados causam acentuado declínio das temperaturas. As máximas não devem superar os 16°C, enquanto as mínimas podem chegar aos 11°C no período da noite.

A capital enfrenta a primeira onda de frio do inverno de 2024. A Defesa Civil Municipal já decretou estado de alerta em toda a cidade, desde às 10h30 desta sexta-feira, 28.

As temperaturas devem continuar baixas até terça-feira, 2 de julho. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na capital paulista os termômetros devem registrar mínima de 10ºC e máxima de 14ºC na segunda.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de SP pela Meteoblue:

- Sexta-feira, 28: entre 14°C e 26°C;

- Sábado, 29: entre 15°C e 24°C;

- Domingo, 30: entre 10°C e 15°C;

- Segunda-feira, 1º: entre 10°C e 13°C;

- Terça-feira, 2: entre 9°C e 19°C.

A chegada da frente fria vai marcar uma quebra no ciclo de dias quentes que se instalou no Brasil desde o início de maio, com recordes de calor registrados para o período.

O frio será ainda mais intenso no Sul do país, com previsão de geada generalizada em quase toda a região. Nas áreas mais altas das serras Gaúcha e Catarinense, haverá temperaturas negativas de até -8°C.

Também há previsão de geada no sul de Mato Grosso do Sul, e em quase todo o Estado as temperaturas ficarão abaixo da média para a época. A queda de temperatura também deve ser significativa no sul de Mato Grosso, segundo a Climatempo.