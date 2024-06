Após rumores de término, Dakota Johnson curte show de Chris Martin

Voltaram com tudo? Após passarem por alguns rumores de término do relacionamento de Dakota Johnson e Chris Martin, a atriz marcou presença em um show do Coldplay.

Segundo a revista People, Dakota esteve em um camarote curtindo a apresentação da banda do amado no Festival Glastonbury. O evento está acontecendo desde o dia 26 de junho, até este domingo, dia 30.

O casal está junto desde 2017 e passou por alguns altos e baixos, como disse uma fonte para a revista.