Lucas Pizane e Giovanna Lima aparecem agarradinhos no segundo dia de Festival de Parintins

Lucas Pizane e Giovanna Lima foram flagrados agarradinhos curtindo o segundo dia do Festival de Parintins, no Amazonas, que aconteceu no no último sábado, dia 29. Em vídeos gravados pela revista Marie Claire, é possível ver os dois abraçados e conversando ao pé do ouvido, o que fortalece os rumores de que estão em um relacionamento.

Vale lembrar que ambos não confirmaram nada oficialmente, entretanto vêm mostrando carinho entre eles há um tempo. Como no comentário deixado por Pizane em uma das publicações da mineira:

Linda, meu docinho de leite, escreveu ele nos comentários da publicação.

Até quando será que eles vão ficar se escondendo, hein?