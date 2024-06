Após rumores de estarem brigadas, Marina Sena e Priscilla compartilham momento juntas em voo: Especial demais

Priscilla Alcântara e Marina Sena deram o que falar após participarem do Caldeirão com Mion. Na web, internautas se questionaram e apontaram um semblante de tédio da mineira. Entretanto, após a exibição do programa, as duas compartilharam nas redes sociais uma foto no voo até a ilha de Curaçao, onde foi gravado parte do programa e teve até palavras carinhosas vindas de Priscilla.

Os comentários aparecem nas redes sociais após Priscilla subir ao palco e cantar. Alguns telespectadores apontaram que Marina Sena estaria desconfortável e entediada durante a performance da cantora:

Marina e Priscilla são brigadas?, questionou um internauta no X, antigo Twitter.

A cara da Marina Sena vendo a Priscilla cantando no Caldeirão kakakak, apontou outra.

Entretanto, as artistas ignoraram a polêmica e até compartilharam uma foto juntas ao lado de Pabllo Vittar e Tiago Iorc, quando estavam a caminho de Curaçao:

Apenas o Caldeirão proporciona essa viagem com essas pessoas, escreveu a mineira.

Priscilla republicou a foto e escreveu uma legenda carinhosa:

Especial demais.