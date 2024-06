Festival Turá conta com parceria de Chitãozinho e Xororó e banda Fresno

No último sábado, dia 29, começou a terceira edição do Festival Turá, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Durante as apresentações, as participações especiais chamaram a atenção do público. Chitãozinho e Xororó convidaram Lucas, vocalista da banda Fresno para cantar no palco.

A dupla sertaneja foi uma das principais atrações da noite e encantaram os fãs com alguns clássicos, como Evidências. Mais uma participação especial, Pabllo Vittar foi convidada pela banda Fresno para cantar junto no palco do festival.

Entre os vários famosos que estiveram no primeiro dia do Festival Turá, alguns chamaram a atenção por seus looks. Como Valentina Herszage que apostou em tons claros.