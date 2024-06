Tigre se recupera com goleada sobre o vice-líder

O São Bernardo FC conseguiu uma importante vitória ao golear o vice-líder da Série C do Campeonato Brasileiro, Athletic-MG, por 4 a 1, ontem, na Arena Sicredi, em São João Del Rei.

Com o resultado, o Tigre pulou da quarta para a terceira posição, com 21 pontos, mesma pontuação do rival mineiro – atrás no número de vitórias.

A equipe do Grande ABC comemorou ainda uma recuperação na competição, depois de dois tropeços seguidos atuando em casa. O resultado teve um sabor ainda mais especial devido ao fato de o Athletic ter até então o melhor aproveitamento de pontos da Série C (com um jogo a menos que os principais adversários na parte de cima da tabela) e de possuir o melhor ataque do torneio, agora com 23 gols.

Mesmo sem poder contar com Kayke, artilheiro são-bernardense na Série C, com quatro gols, que estava suspenso, o time foi para cima em Minas Gerais e abriu 3 a 0 antes do intervalo, com dois gols de Luiz Filipe e um de Davi Gabriel. Na segunda etapa, Silvinho fez o quarto e Neto Costa marcou para o Athetic. O Tigre volta a campo no dia 8 de julho, quando recebe o Botafogo-PB.