Brasileira Mayra Sheetara sofre corte grotesco e perde luta no UFC 303

Na virada deste sábado para domingo (horário de Brasília), Las Vegas foi palco do UFC 303, evento que contou com a participação de cinco brasileiros subindo ao octógono em suas respectivas lutas. Entre eles, a brasileira Mayra Bueno Silva, a "Sheetara", enfrentou a americana Macy Chiasson pelo peso-galo (até 61 kg) no card principal.

A luta entre Mayra e Macy foi intensa desde o início, com ambas as lutadoras buscando a trocação franca. Macy Chiasson apostou nos golpes de mão, enquanto Mayra respondeu com chutes poderosos. A brasileira conseguiu acertar duas joelhadas perigosas na adversária, mostrando intensidade na busca pela vitória.

No segundo round, no entanto, Macy Chiasson optou pela queda e não encontrou dificuldades em levar a brasileira para o chão. Foi nesse momento que uma cotovelada desferida por Macy atingiu a testa de Mayra, abrindo um profundo e grotesco corte que começou a derramar muito sangue quase que imediatamente. Mesmo assim, Mayra tentou resistir e ainda arriscou uma chave de braço antes do médico do UFC avaliar que a luta não poderia continuar devido à gravidade do ferimento.

O corte intenso forçou a interrupção da luta no segundo round, frustrando a brasileira que estava determinada a continuar o confronto. Com o revés, Mayra conheceu sua segunda derrota seguida no UFC, afastando-se ainda mais da disputa pelo título do peso-galo. Anteriormente, ela perdeu para Raquel Pennington na luta pelo cinturão vago da categoria.

Poatan nocauteia de novo

Se Mayra não teve sucesso em seu compromisso, o mesmo não pode ser dito de Alex Poatan Pereira. O brasileiro de 36 anos subiu ao octógono para enfrentar Jiri Prochazka pela 2ª vez, em mais uma defesa do cinturão dos meio-pesado (até 93 kg).

O embate entre Poatan e Prochazka surgiu de última hora para substituir o main event do dia, que marcaria a volta de Conor McGregor ao UFC num confronto com Michael Chandler. O notório lutador irlandês, entretanto, teve de ser retirado dos holofotes por conta de uma lesão no pé e a luta foi cancelada.

Depois de quase vencer a luta no estouro do cronômetro do primeiro assalto, Poatan precisou de apenas 13 segundos para desnortear o checo com um belo high kick de base trocada. Confira a matéria completa do UFC 303.