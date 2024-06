Otimismo nos indicadores

O aumento de 13,6% no repasse de valores do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) às cidades do Grande ABC no primeiro semestre, superando a inflação acumulada, representa alívio significativo para a gestão pública. Esse crescimento no repasse de tributos pode resultar em uma série de melhorias para a infraestrutura urbana, incluindo a manutenção e expansão de serviços essenciais como saúde, educação e segurança pública, no momento em que os gestores sentem o nó da gravata fiscal apertar. Além disso, com mais recursos à disposição, as prefeituras podem investir em projetos de desenvolvimento sustentável, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos moradores.

Outro indicador positivo, também revelado nesta edição do Diário, é o avanço de 1,4% no PIB (Produto Interno Bruto) da região no primeiro trimestre. Especialmente animador é a expansão do segmento produtivo, de 7,1%, que sempre foi o eixo do desenvolvimento do Grande ABC. O crescimento geral, embora modesto, é sinal de resiliência e recuperação em meio a cenário econômico desafiador. O aumento na produção de riqueza local reflete maior atividade econômica e pode atrair novos investimentos, gerando mais empregos e oportunidades para os cidadãos dos sete municípios. Setores como indústria, comércio e serviços, que são pilares da economia regional, tendem a se fortalecer ainda mais.

A combinação desses dois indicadores positivos – o aumento do repasse do ICMS e o crescimento do PIB – proporciona base sólida para o futuro da região. Com mais recursos financeiros e ambiente econômico em expansão, o Grande ABC tem a oportunidade de implementar políticas públicas mais eficazes, focadas no bem-estar da população. A gestão responsável desses fundos e o estímulo contínuo ao desenvolvimento econômico podem transformar a região em exemplo de prosperidade e qualidade de vida no Estado de São Paulo. Desde que, evidentemente, os gestores atuem com respeito na lida com o erário – comportamento que, infelizmente, não é comum a todas as sete cidades.