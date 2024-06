Poatan deixa rival desnorteado com nocaute incrível no UFC 303 e mantém cinturão

Quem aproveitou para fazer uma pausa no intervalo entre os rounds 1 e 2 da luta entre Alex 'Poatan' Pereira e Jiri Prochazka, nas primeiras horas da manhã deste domingo, dia 30, provavelmente não assistiu ao vivo a mais vitória acachapante do brasileiro. Ele simplesmente deixou o adversário checo desnorteado no chão do octógono do UFC 303, realizado em Las Vegas.

O embate entre Poatan e Prochazka surgiu de última hora para substituir o main event do dia, que marcaria a volta de Conor McGregor ao UFC num confronto com Michael Chandler. O notório lutador irlandês, entretanto, teve de ser retirado dos holofotes por conta de uma lesão no pé e a luta foi cancelada. Restou a Dana White recorrer à sua garantia de espetáculo: Alex Poatan. O brasileiro de 32 anos aceitou o desafio e, mais uma vez, não decepcionou. Pelo contrário. Manteve seu cinturão dos meio-pesado (até 93 kgs) e reforçou ao mundo porque é um dos atletas mais letais do MMA.

Os dois lutadores subiram ao octógono extremamente concentrados. Durante o primeiro round, trocaram golpes, com Prochazka aproveitando para acertar alguns socos no queixo do oponente brasileiro. O sérvio mostrou que treinou bastante sua troca de base, ora atuando como destro, ora como canhoto. Mas Poatan tinha um plano, e todo mundo sabe - ou deveria saber - o quão perigoso é seu cruzado de esquerda. Não deu outra. Nos segundos derradeiros do primeiro assalto, quase que simultaneamente, Prochazka acertou um direto no queixo de Poatan, que respondeu com sua marca letal. O checo foi ao chão e foi salvo pela sirene que marcou o fim da primeira etapa.

A pausa, entretanto, só adiou o inevitável. Prochazka se levantou mas, claramente, não estava bem. Sabendo disso, Poatan não quis perder tempo. Foi ao segundo roundquerendo encerrar a luta o quanto antes - e o fez. O brasileiro mostrou ao mundo que não é apenas seu cruzado de esquerda seu único golpe letal e acertou um high kick de esquerda após fazer um step extremamente veloz. Prochazka foi ao chão novamente, completamente sem rumo. Restou ao árbitro Herb Dean encerrar a luta com apenas 13 segundos do início da segunda parcial.Na entrevista após a luta, Poatan mostrou novamente toda humildade que lhe é característica, dizendo não saber exatamente quais são seus próximos passos e o que lhe aguarda no futuro. Pediu a Dana White que considerasse dá-lo o prêmio de performance da noite (de 303 mil dólares, aproximadamente R$ 1,6 milhão) já que não o fez no UFC 300, quando despachou Jamahal Hill.

OUTROS BRASILEIROS

Além de Poatan, outros quatro brasileiros estiveram presente no evento em Las Vegas que começou na noite de sábado e começo de domingo. Um fato curioso que chamou a atenção foi que Diego Lopes, do card principal, teve seu adversário trocado a algumas horas antes da luta. Ele enfrentaria o americano Brian Ortega no co-main event.

Ortega teve problemas para bater o peso e passou o sábado doente e apresentou febre. Sua desistência foi confirmada horas antes do combate previsto. Com isso, o UFC salvou a luta e arranjou um substituto a menos de 3 horas do combate começar. O americano Dan Ige se ofereceu para lutar de última hora e acabou sendo derrotado pelo brasileiro.

No card preliminar, Vinicius Oliveira venceu Ricky Simon por decisão unânime e Jean Silva nocauteou Charles Jourdain no 2º round. No card principal, Mayra Bueno Silva teve de ter a luta interrompida por um corte na testa na luta com Macy Chiasson.

Confira o resultado das lutas do UFC 303 deste sábado:

Card principal:

Alex 'Poatan' Pereira venceu Jiri Prochazka por nocaute no 2º round.

Diego Lopes venceu Dan Ige por decisão unânime.

Roman Dolidze venceu Anthony Smith por decisão unânime.

Macy Chiasson venceu Mayra Bueno Silva por interrupção médica no 2º round.

Ian Machado Garry venceu Michael "Venom" Page por decisão unânime.

Card preliminar:

Joe Pyfer venceu Marc-Andre Barriault por nocaute no 1º round.

Andre Fili venceu Cub Swanson por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28).

Jean Silva venceu Charles Jourdain por nocaute no 2º round.

Payton Talbott venceu Yanis Ghemmouri por nocaute no 1º round.

Gillian Robertson venceu Michelle Waterson-Gomez por decisão unânime.

Martin Buday venceu Andrei Arlovski por decisão dividida dos juízes (29-29, 28-29, 30-27).

Rei Tsuruya venceu Carlos Hernandez por decisão unânime.

Vinicius Oliveira venceu Ricky Simon por decisão unânime.