Arthur Elias convocará seleção feminina de futebol para Paris-2024 na terça-feira

A CBF anunciou neste sábado que a lista de jogadoras convocadas para a Olimpíada de Paris-2024 será divulgada na terça-feira, dia 2 de julho. A seleção brasileira feminina de futebol contará com 18 atletas na capital francesa, a partir do fim de julho.

A convocação do técnico Arthur Elias está marcada para as 13 horas, no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador também vai anunciar a lista de quatro jogadoras suplentes, que poderão vir a ser chamadas para os Jogos Olímpicos, caso seja necessário.

A lista deve ser encabeçada pela veterana Marta, eleita a melhor do mundo por seis vezes. A jogadora do Orlando Pride, dos Estados Unidos, já cogitou a possibilidade de encerrar sua carreira neste ano, o que tornaria a Olimpíada sua despedida da seleção em grandes competições.

Nas últimas semanas, porém, ela indicou que poderia reconsiderar essa decisão para ter chances de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.

Após a divulgação das convocadas, as atletas iniciará a concentração dois dias depois, em 4 de julho, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A viagem para a cidade francesa de Bordeaux, que servirá de base para a delegação brasileira, está marcada para o dia 17.

A seleção brasileira feminina vem de duas goleadas seguidas sobre a Jamaica, ambas por 4 a 0. Antes, no Torneio SheBelieves, o time de Arthur Elias empatou com Japão e Canadá no tempo normal.