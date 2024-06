PIB do Grande ABC avança 1,4% durante o 1º trimestre de 2024

Os dados apurados pela Fundação Seade revelam que, de janeiro a março de 2024, o PIB(Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo no Grande ABC avançou 1,4% em comparação é com o trimestre imediatamente anterior, já com o ajuste sazonal. No período, destaque para o crescimento na indústria de 7,1%. A região corresponde a 5,4% do total do PIB no Estado.

Já no acumulado dos três primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB do Grande ABC avançou 1,6%. Esse crescimento tem por base o forte desempenho da atividade industrial, que avançou 12,0%

Segundo a Fundação Seade, os dados positivos comprovam o bom desempenho da retomada das atividades industrias e dos empregos gerados no setor. Nos primeiros quatro meses do ano a região contabilizou 17.481 vagas de trabalho. Este número se refere à diferença entre contratações de demissões do período. Nos primeiros quatro meses de 2023, foram 5.735, o que indica aumento superior a 300%.

Quando se foca o setor industrial, constata-se a geração de 3.569 postos, o que equivale a 20% do total da região. E, se confrontado com o mesmo período do ano anterior, o resultado se torna ainda mais surpreendente. Entre janeiro e abril de 2023, o segmento obteve resultado positivo de apenas 19 colocações. O que sugere aumento de 18.000% de um ano para outro.

ESTADO

Os dados levantados pela Fundação Seade na pesquisa revelam que, de janeiro a março de 2023, o PIB do Estado de São Paulo avançou em 13 das 20 regiões paulistas pesquisadas. A comparação é com o trimestre imediatamente anterior e já com o ajuste sazonal.

Por sua vez, o PIB do Estado de São Paulo avançou 0,4% no trimestre que vai de janeiro a março de 2024 em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Conforme revelam os dados estimados pela Fundação Seade, o PIB do Estado aumentou 0,8% em abril de 2024 em comparação ao mês anterior, já descontados os efeitos sazonais.

As três atividades registraram desempenho positivo: indústria (0,8%), seguido pela agropecuária (0,6%) e serviços (0,6%).

No acumulado de 2024, de janeiro a abril, houve expansão de 3,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, com todas as atividades apresentando variação positiva: agropecuária (1,7%); serviços (2,4%); e indústria (3,5%).

Em relação à igual mês do ano anterior, o PIB paulista cresceu 6,1% em abril de 2024, com expansão das três atividades: indústria (9,6%); serviços (4,3%) e agropecuária (4,0%).

Já na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista avançou 1,2% – agropecuária (1,6%); serviços (1,3%); e indústria (0,8%).