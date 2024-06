Projeto estimula inclusão social a partir da música em Santo André

Coordenação motora, disciplina, repertório, criatividade. comprometimento. Esses são apenas alguns dos inúmeros benefícios que o contato com a música pode proporcionar. Pensando nisso, o maestro Douglas Leite decidiu fundar o projeto Futuração, há 12 anos. A ação visa que crianças e adolescentes de 6 a 18 anos possam aprender a tocar instrumentos clássicos, como violoncelo e violino. As inscrições para as novas turmas de agosto começam amanhã e as aulas gratuitas acontecem em quatro pontos de Santo André (Jardim do Estádio, Vila Assunção, Guaraciaba e Bangu).

As informações podem ser adquiridas pelo telefone (11) 98202-6822. Não é necessário ter instrumento musical para participar.

"A ideia começou comigo e com alguns amigos como forma de ajudarmos a ocupar a mente das crianças com a cultura. O aprendizado da arte serve como um anzol para tirá-las da rua. Não temos nenhuma restrição além da faixa etária. Priorizamos crianças que não conseguem pagar por um curso de música. Com o projeto MISIC (Música, um Instrumento Social, Cultural e Inclusivo) do Futuração, atendemos na Igreja Matriz, Paróquia São Geraldo Magela e duas Assembleias de Deus. No Bangu, em Santo André, temos aulas apenas para crianças com deficiência”, comenta o maestro e professor Douglas Leite.

Ao todo, mais de 500 estudantes já receberam a formação. Recentemente, o projeto foi contemplado pela Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura. “Trabalhamos com instrumentos clássicos, mas também tocamos MPB (Música Popular Brasileira). Promovemos aulas de canto e coral. São vagas limitadas em todos os polos”, detalha.

No momento, são 80 estudantes, divididos em turmas de iniciantes, intermediários e avançados. Leite comenta que no ano passado os alunos do projeto tiveram a oportunidade de tocar na abertura da Olimpíada de Matemática, o que incentivou ainda mais o estudo. “Nós nos emocionamos ao ver a evolução dos estudantes. Assim como o esporte, a música dá disciplina. É necessário respeitar a rotina. Logo nas primeiras aulas, as crianças já conseguem tocar ‘Brilha, Brilha, Estrelinha’. Trabalhamos muito a coordenação motora e vemos como a música ajuda o aluno a expressar melhor seus sentimentos. Tudo isso é importante na formação do ser humano”, analisa o maestro.

O polo Jardim do Estádio fica na Rua Ingá, 185 (Igreja Assembleia de Deus), com aulas de segunda, das 15h às 17h, e quarta, das 16 h às 18h. O polo Bangu está localizado na Avenida Antônio Cardoso, 979 (Igreja Assembleia de Deus), com turmas de segunda, das 19h30 às 21h30, e quinta, das 19h30 às 21h30. O polo Assunção é na Rua Padre Capra, 84 (Igreja Matriz) – aulas de terça, das 19h às 20h30, quinta, das 19h às 20h30 e sábado, das 9h às 12h. O polo Guaraciaba fica na Av. Queirós Filho, 2.765 (Paróquia São Geraldo Magela), com turmas de sábado, das 13h às 15h.