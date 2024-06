Mauá inaugura escola municipal com homenagem a neto de Lula

A Prefeitura de Mauá inaugurou, na manhã de ontem, a Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, na Vila Nova Mauá. O novo estabelecimento educacional, que fica na Rua Geraldo Nunes Cordeiro, 406, oferecerá 300 vagas para alunos das faixas etárias até 3 anos (creche) e 4 a 5 anos (pré-escola).

O nome da unidade foi aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal e é uma homenagem ao neto do presidente Lula, que faleceu em 2019. Desta forma, a partir de agora, Mauá passa a contar com 45 escolas municipais e quatro conveniadas.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades locais, entre as quais o prefeito Marcelo Oliveira (PT), o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), a mãe do Arthur, Marlene Araújo Lula da Silva, além de familiares, parentes, amigos e professores que conviveram com o Arthur, ao longo dos seus 7 anos de vida.

“É difícil descrever a emoção de imaginar a dor da família, que perde um filho, um neto e ainda criança. Sempre que pudermos fazer algo para confortar esses corações e celebrar a alegria que essa criança proporcionou a quem vivia próximo, é importante fazermos. Dar o nome do Arthur a essa escola é uma justa homenagem, pois representa a semente de amor e esperança que uma nova escola, lugar primordial para cuidarmos das nossas crianças, pode oferecer a cada aluno e aluna”, afirmou. “Durante a caminhada que fizemos até chegar aqui, o presidente Lula me ligou agradecendo por iniciativa e reforçando o seu carinho por nossa cidade.”