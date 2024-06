Correção: Verstappen faz valer favoritismo e fatura a corrida sprint do GP da Áustria

A nota enviada anteriormente contém um erro no segundo parágrafo. A corrida sprint vale, sim, pontos para o campeonato. Segue a versão corrigida:

Na Fórmula 1, mais uma vez, deu a lógica. Nas primeira horas deste sábado, foi realizada a corrida sprint para o GP da Áustria, cuja prova principal está marcada para domingo. Max Verstappen, que largou na pole position, liderou a prova do começo ao fim e não teve grandes problemas para terminar na primeira colocação. O piloto da Red Bull foi seguido de perto pela dupla da McLaren, formada por Oscar Piastri e Lando Norris.

A 'prévia' para o GP da Áustria fez o holandês ampliar ainda mais sua vantagem na liderança do campeonato. Com a vitória, Verstappen somou oito pontos e chegou aos 227, no total. Do ponto de vista das equipes, a McLaren foi o destaque, com 13 pontos, entre seus dois pilotos. Norris segue na vice-liderança, com 156.

A sprint deste sábado estava prevista para ter 24 voltas - a prova oficial tem 71. Contudo, quando os pilotos estavam perfilados esperando as luzes vermelhas se apagarem, a largada foi cancelada e eles tiveram de fazer uma volta de exibição, reduzindo a prova para 23. Isso ocorreu porque um fotógrafo estava em uma posição irregular, de risco, ainda na primeira curva.

Passado o 'susto', Verstappen puxou a fila de pilotos, seguido pelos dois carros da McLaren, de Norris e Piastri, assim como foi durante todo o tempo. Um momento emocionante tomou conta da volta 5, quando Norris assumiu a ponta e Piastri também chegou para brigar pela liderança. Mas logo Verstappen conseguiu retomar a posição inicial.

Na volta 8, George Russell ultrapassou Carlos Sainz Jr. para assumir a 4ª colocação. Hamilton, também da Mercedes, ficou atrás do rival da Ferrari. Leclerc veio logo depois do heptacampeão. A sequência Mercedes-Ferrari-Mercedes-Ferrari seguiu até o fim. Pérez, Magnussen e Stroll completaram o Top 10, respectivamente.

Por fim, Max Verstappen ganhou sua 10ª corrida sprint da carreira. É o maior vencedor da história, apesar de publicamente afirmar não ser muito fã deste formato de corridas curtas.

A largada para o GP da Áustria de Fórmula 1 está previsto para acontecer neste domingo, às 10 horas (horário de Brasília).

Confira o resultado da corrida sprint do GP da Áustria de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 26min41s389

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 4s616

3º - Lando Norris (ING/McLaren), a 5s348

4º - George Russel (ING/Mercedes), a 8s354

5º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 9s989

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 11s207

7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 13s424

8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 17s409

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 24s067

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 30s175

11º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 30s839

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 31s308

13º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 35s452

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 38s423

15º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 39s397

16º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 43s155

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 44s076

18º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 44s673

19º - Valtteri Bottas (FIN/KICK Sauber), a 46s511

20º - Guanyu Zhou (CHN/KICK Sauber), a 53s143N