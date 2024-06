Noivo de Ana Hickmann, Edu Guedes dá detalhes do pedido de casamento

Uma das notícias que mais surpreendeu os internautas nos últimos dias, foi o pedido de casamento feito por Edu Guedes. Apenas três meses após o começo do namoro, o apresentador noivou com Ana Hickmann.

De acordo com o Portal Leo Dias, Edu apostou em um momento diferente e separou o pedido de casamento em dois:

- O pedido foi metade em um almoço e a outra metade no jantar, para ser diferente.

O casal que está junto desde março de 2024, noivou durante viagem para Portugal. Ana está acompanhando Edu em uma corrida no país.