Respondeu! Lívia Andrade dá resposta afiada a colunista que dividia programa com ela no SBT

Azedou! Lívia Andrade desmentiu que realizou uma cirurgia íntima, como foi noticiado por Leo Dias. O apresentador do Fofocalizando, recebeu uma resposta para lá de afiada de Livia.

Por meio do X, o antigo Twitter, Lívia Andrade deixou claro de uma vez por todas que não fez uma cirurgia íntima, informação que tinha sido noticiada pelo ex-colega de emissora, Leo Dias. No tweet, ela também acusa o SBT de estar em decadência devido a ausência de seu antigo patrão, Silvio Santos. Ela respondeu à conta oficial do programa, que já foi excluído:

EU NÃO FIZ CIRURGIA ÍNTIMA! ME DEDIQUEI POR ANOS COM MUITO CARINHO, PROFISSIONALISMO E DEDICAÇÃO A ESSE PROGRAMA QUE HOJE NÃO TEM UM PINGO DE CONSIDERAÇÃO. O QUE ESPERAR NÉ? É SISI VOCÊ FAZ MUITA FALTA MESMO. TUDO ESTÁ PERDIDO, ALÉM DA AUDIÊNCIA PERDERAM TAMBÉM O RESPEITO.

Acha que parou por aí? A apresentadora que participa do Domingão com Huck também aproveitou para responder os fãs que a questionaram sobre a situação:

Eu sempre te acompanhei no SBT junto com o Silvio e também no Fofocalizando, você cresceu lá, o Brasil te conheceu por intermédio do SBT, você trabalhou no programa e sabe o quanto as vezes é difícil fazer esse tipo de conteúdo, não vi nada demais, porém desdenhar da audiência!, escreveu um internauta.

Nada de mais porque não é com você! Eu tenho todo direito de corrigir algo que está totalmente ERRADO! Cada um com seu cada um! É a minha saúde, é a minha imagem, não vou permitir que enganem as pessoas me usando para isso, rebateu Lívia.

E a reposta de Andrade reforçou que ela e Leo Dias não têm uma relação amigável:

Esse deveria ser o trabalho de jornalistas. Você está certa em tudo, menos na amizade, não existe!